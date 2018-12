Kompany over Hazard: “Hij had een aanvallende trainer als Sarri nodig”

Komende zaterdag (18u30) staat met Chelsea-Manchester City een onvervalste topper in de Engelse Premier League op het programma. Kan Eden Hazard de ongeslagen competitieleider pijn doen? City-kapitein Vincent Kompany vindt het alleszins goed dat Hazard nog bij Chelsea zit. “Hij heeft een aanvallende trainer als Sarri nodig”, zegt Kompany over de kapitein van de Rode Duivels.

Het is dé topper van dit weekend in de Engelse Premier League, de strijd tussen Chelsea en Manchester City. De Citizens stomen gewoon door na hun straffe seizoen van vorig jaar, terwijl Chelsea onder nieuwe trainer Maurizio Sarri een nieuwe, aanvallende manier van spelen gevonden heeft. Kapitein Vincent Kompany mocht afgelopen dinsdag op het veld van Watford (1-2-zege) nog eens meedoen bij Manchester City en zegt uit te kijken naar de confrontatie met het Chelsea van Sarri.

“Chelsea is één van de opwindendste teams in de Premier League dit jaar”, vertelt de skipper in de Engelse pers. “Kijk naar de manier waarop ze proberen op te bouwen, de manier waarop ze door het midden proberen te gaan. Met het talent dat zij voorin hebben lopen, kan je alleen maar zeggen dat ze the real deal zijn. En dat is wat hun spel zo leuk maakt om naar te kijken. Het zal een goede wedstrijd worden.”

Foto: Action Images via Reuters

Volgens Kompany zit collega-Rode Duivel Hazard, die afgelopen zomer even op weg leek naar Real Madrid, goed bij Chelsea nu de club onder Sarri een nieuwe richting is ingeslagen. “Ik denk dat Hazard een aanvallende trainer nodig had. Ik kan me niet herinneren dat hij veel aanvallende trainers gehad heeft in zijn carrière. Bij welke club hij dan ook zit, hij heeft zo’n trainer nodig om het beste uit hem te halen. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor hem.”