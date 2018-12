Ophef in Frankrijk om 'choquerende beelden' van hardhandige arrestatie van scholieren

Fransen zijn onthutst over het politieoptreden tegen protesterende scholieren. 153 leerlingen uit een middelbare school in Mantes-la-Jolie, op een uur rijden van Parijs, moesten van de politie knielen en hun handen boven hun hoofd of achter hun rug houden.

De politie hield de scholieren donderdag vast als reactie op hun protest tegen onderwijshervormingen in Frankrijk. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zouden er gewelddadige conflicten zijn geweest met de politie, waardoor een groep van 122 jongeren in hechtenis werd genomen. Volgens de minister zouden tientallen jongeren stokken, honkbalknuppels en traangas bij zich hebben gehad. Volgens Raphael Cognet, de burgemeester van Mantes-la-Jolie, hebben de scholieren het recht om te protesteren maar hij veroordeelde het geweld.

Leerlingen in zo’n 280 lycea in Frankrijk betoogden donderdag opnieuw in navolging van het protest van de gele hesjes. Een groot pijnpunt voor de leerlingen is Parcoursup, een systeem dat bepaalt aan welke universiteit de scholieren mogen studeren. De software werkt nog niet naar behoren, wat kwaad bloed zet bij de jongeren.

Terwijl hij de scholieren filmt, zegt de filmer ‘dit is een brave klas’.

Op sociale media worden de acties van de agenten veroordeeld. Benoît Hamon, oud-minister van Onderwijs, schreef “Dit is niet de Republiek. De Franse jeugd werd vernederd.” De Franse politicus Clementin Autain vindt het “beangstigend” en “onaanvaardbaar vanuit een menselijk en democratisch standpunt”.