AA Gent-trainer Jess Thorup: “Tegen Beerschot Wilrijk zag ik veel goeds”

AA Gent speelt zondagavond voor eigen publiek tegen Eupen. Na de averij van de voorbije weken kunnen de Buffalo’s zich geen nieuw puntenverlies permitteren.

“Sinds ik hier overnam werkten we heel wat wedstrijden af, en daarbij boekten we drie competitiezeges en speelden twee keer gelijk”, maakt Jess Thorup een tussenbalans op. “En vervolgens wonnen we vorige dinsdag een bekerduel. Als we aan de top van het klassement willen spelen, worden vooral de thuiswedstrijden heel belangrijk. We kennen de tegenstander, Eupen is heel sterk en kunnen heel goed combineren.

“Eupen beschikt over enkele gevaarlijke jongens in de aanval: vooral Garcia is een gevaarlijk heerschap en we zullen hem goed in de gaten moeten houden. Maar voor ons ligt de klemtoon toch bij ons eigen team. Na die bekermatch is er veel vertrouwen aanwezig in de groep. Vooral de offensieve jongens creëerden toen veel gevaar en doken goed in de ruimtes. Natuurlijk was het tegen een tweedeklasser maar ik zag tegen Beerschot Wilrijk veel goeds.”

De loting leverde een duel op met Sint-Truiden dat met de Buffalo’s ook al een strijd levert om een ticket voor Play-off 1. Jess Thorup heeft dan ook zo zijn eigen mening over het resultaat van die bekerloting: “We konden een betere loting hebben, zeker qua tegenstander maar ook het feit dat we niet thuis spelen. Als we voor eigen publiek mogen spelen, wil ik elk team bekampen. Maar nu moet je ook nog eens op kunstgras voetballen.”