Belg opgepakt voor het inbreken in ondergrondse Zweedse marinebasis

De Zweedse politie heeft woensdag twee mannen opgepakt voor het proberen in te breken in de marinebasis Muskö nabij Stockholm. Een beveiliger vuurde waarschuwingsschoten af toen het duo ontdekt werd. Eén van de verdachten is een Belg, de ander een Brit.

De twee dertigers zouden zich tussen 30 november en 2 december meerdere keren toegang hebben verschaft tot de ondergrondse basis, stelt openbaar aanklager Hans-Jörgen Hanström. Woensdag werden ze uiteindelijk in de kraag gevat. Volgens gerechtsdocumenten die The Local.se inzag, gaat het om een Belg en een Brit.

Om de marinebasis te betreden moesten de mannen langs verschillende waarschuwingsborden en blokkades. Een beveiliger loste waarschuwingsschoten toen hij de binnendringers opmerkte, waarna de twee werden ingerekend.

“Belachelijk”

Verschillende media beschrijven de Belg en Brit als toeristen, maar het openbaar ministerie heeft nog niets gezegd over de aard van hun verblijf in Zweden. Het duo claimt simpelweg geïnteresseerd te zijn in marinebases en was onder de indruk dat Muskö verlaten was. Volgens de advocaat van één van de verdachten gaat het om een misverstand. “Ik denk dat er zwaar wordt overdreven en dat het proces dat in gang is gezet belachelijk is.”

Muskö werd in de jaren ‘50 gebouwd en deed tientallen jaren dienst als de Zweedse marinebasis aan de oostkust. In 2004 werd die taak verschoven naar de nieuwe basis Karlskrona. Het leger is echter nog altijd actief op Muskö, onder meer voor de Zweedse inlichtingendienst Sjöinformationskompaniet.

Een deskundige vond het moelijk om in te schatten of wat er op Muskö gebeurt interessant zou kunnen zijn voor spionnen.