Straffe beelden vanop E40: transmigranten klimmen in gloednieuwe auto’s op vrachtwagen

Jabbeke -

Op sociale media doken hallucinante beelden op van enkele vluchtelingen die zich verschuilen in splinternieuwe wagens op een autotruck. De beelden werden gemaakt door de dashcam van een Nederlandse trucker die werd ingehaald door de autotruck langs de E40 in Westkerke (Oudenburg). De deuren van de nieuwe wagens stonden her en der open en de beelden tonen hoe transmigranten uit de wagens hangen. Zij kropen ongemerkt in de auto's in de hoop zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. En dat is op zich geen nieuw fenomeen. De politie betrapte eerder al verschillende transmigranten die op die manier in gloednieuwe wagens kropen in de Zeebrugse haven. De politie is ondertussen al in het bezit van de beelden.