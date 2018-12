Vanhaezebrouck: “Niet onmogelijk om met jonkies kampioen te worden”

Anderlecht moet de crisis vermijden. Na de 0 op 6 tegen STVV en Genk is een nieuwe nederlaag thuis tegen Charleroi komende zondag absoluut verboden. Anders komt de top zes zelfs in gevaar. “We moeten offensief sterker voor de dag komen”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

De spanning stijgt in het Vanden Stockstadion, maar de jonge bende van Anderlecht lijkt nog te weerstaan aan de druk. Zowel Albert Sambi Lokonga als Sebastiaan Bornauw lieten deze week weten dat ze nog geloven in de titel. Zelfs al daalt de gemiddelde leeftijd van RSCA elke week.

“Dat bewijst dat er nog een positieve vibe hangt”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik ga graag mee in hun gedachtengang dat de titel nog kan. Waarom niet. Het is niet onmogelijk om met jonkies kampioen te spelen, maar dan gaan ze wel allemaal op de toppen van hun tenen moeten lopen en héél snel stappen zetten. Dat is hun grote uitdaging, maar ik ben blij dat ze zelfverzekerd zijn. Daar hoort ook bij het Anderlecht-DNA: geloven in je eigen kwaliteiten. Maar het volstaat niet alleen om dat te zeggen, ze moeten het ook tonen op het veld.”

De mentale weerbaarheid bij de jonge groep is dus nog niet gebroken na de 0 op 6. “Ze kunnen nog hun rug rechten. Het is niet zo dat we twee keer zijn weggeblazen tegen STVV en Genk. Op Sint-Truiden hadden we met een jong elftal kunnen winnen op het kunstgras. STVV had op een bepaald moment geen antwoord op ons spel en wisselde zelfs hun kapitein Jordan Botaka die een week later weer de beste man op het veld was. Alleen gaven we dan alweer domme tegengoals weg.”

En Hein kwam op dreef: “Tegen Genk - toch de beste ploeg van het land - hadden we na 35 minuten 58% balbezit. Hun coach Philippe Clement zei wel dat Genk meer kansen had geforceerd, maar ik zag alle statistiekenprogramma’s en elke ploeg had evenveel kansen. Zij hadden iets meer geluk bij de afwerking en ons probleem is dat we slagkracht missen vooraan. Onder meer Santini had een goeie mogelijkheid, maar miste. Als we er willen door komen, zullen we ook offensief sterker voor de dag moeten komen. Op defensief vlak hadden we al meer controle.”

Charleroi is wel de ploeg in opmars in de competitie, maar ze kregen woensdag een mentale klap door de bekeruitschakeling tegen Genk. “Goh, ik denk niet dat dat een rol zal spelen. Met Kortrijk verloor ik eens een bekerfinale en vier dagen later veegden we Anderlecht bijna van de mat. Charleroi zal zich nu uitsluitend op de competitie concentreren en zal fysiek ook gerecupereerd zijn. Ze kregen drie dagen rust en dat volstaat altijd. Wij moeten gewoon proberen om in de laatste vier matchen voor Nieuwjaar zo dicht mogelijk bij leider RC Genk te blijven. In de Belgische competitie zijn de verschillen sowieso klein en de rekening wordt pas gemaakt na 30 speeldagen. Dan begint de tweede competitie.”