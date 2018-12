Cesare Prandelli gaat op trainersbank van Genoa zitten

Cesare Prandelli (61) is aangesteld als nieuwe trainer van Genoa, zo bevestigde de Italiaanse eersteklasser vrijdag.

De voormalige Italiaanse bondscoach (2010-2014) neemt de taken over van Ivan Juric. De Kroaat werd ontslagen na de bekernederlaag van donderdag tegen derdeklasser Entella.

Prandelli had naast de Italiaanse nationale ploeg (waarmee hij in 2012 de EK-finale bereikte) al heel wat clubs onder zijn hoede zoals Parma, Roma, Fiorentina, Galatasaray, Valencia en Al-Nasr.Genoa heeft met middenvelder Stephane Omeonga, een belofteninternational, één Belg in de kern. Het team staat na veertien speeldagen op de veertiende plaats in de Serie A.