Ministerraad heeft beslist: geen testeiland voor kust van Knokke

Brussel / Knokke-Heist - Er komt geen testeiland voor kustverdediging voor de kust van Knokke. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) heeft de zone daarvoor geschrapt uit het definitieve Marien Ruimtelijk Plan (MRP), dat vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) had voor zo’n eiland gepleit, maar dat komt er dus niet. Al is dat volgens Weyts geen uitgemaakte zaak.

Burgemeester Lippens.

e Vlaamse regering wilde met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester van Knokke graaf Leopold Lippens tekende tegen de aanleg verzet aan. Ook staatssecretaris De Backer gaf later aan dat niet voldaan was aan de voorwaarden in het MRP voor het eiland, wat hem niet meteen in dank werd afgenomen door minister Weyts.

“Vlaanderen heeft niet op tijd kunnen aantonen met een kosten-batenanalyse en een milieu-effectenrapport dat een eiland de beste en enige manier is om onze kust op lange termijn te beschermen tegen stormen. Daarom heb ik het zone voor het testeiland uit het Marien Ruimtelijk Plan gehaald. Ik ben een wetenschapper: als de feiten niet zwart op wit of tafel liggen dan moeten eerst andere alternatieven bekeken worden”, legt De Backer uit. Wel behoudt het MRP de focus op kustbescherming met andere middelen.

Maar volgens minister Weyts gaat het om een vormelijke ingreep. “De staatssecretaris heeft me persoonlijk bevestigd dat er inzake het proefeiland niets gewijzigd is. Ook in zijn aangepaste vorm, maakt het MRP van De Backer de aanleg van een proefeiland perfect mogelijk”, aldus de N-VA’er.

Het MRP slaat niet enkel op het proefeiland. In het plan verdubbelt De Backer de capaciteit voor windmolens op zee. Naast de bestaande capaciteit van 225 vierkante kilometer, komt er een extra zone van 281 vierkante kilometer. De nieuwe windmolens komen westelijker. Ze reiken tot aan de Franse grens en zijn niet zichtbaar vanop het strand.

Naast die zones voorziet de staatssecretaris ook gebieden voor de ontplooiing van commerciële en industriële activiteiten. “Zo kan er een project komen in de nieuwe zones voor bijvoorbeeld ontzilting van zeewater”, legt hij uit. “Ook zijn er partners geïnteresseerd om zeewier te kweken in zee en andere vormen van aquacultuur zoals mosselen of oesters. Zo kunnen we van onze Noordzee op termijn een heuse zeeboerderij maken”.

Hij wijst er tot slot op dat ruim een derde van de Noordzee natuurgebied is en extra wordt beschermd. Ook de Vlakte van de Raad wordt opgenomen als natuurgebied.

Het MRP wordt van kracht op 20 maart en loopt tot 2026.