‘Big Belgian’ Dries Mertens kan het niet laten te lachen met zijn kleine gestalte

Napoli-aanvaller Dries Mertens werd door Play Sports uitgeroepen tot ‘Big Belgian’ van de maand november, hun prijs voor de beste Belgische voetballer in het buitenland. Maar de prijs voor ‘Big Belgian’ uitreiken aan een voetballer van 1m69 ging natuurlijk niet zonder de nodige knipoog. Eentje waar Mertens kennelijk met veel plezier aan meewerkte.

Mertens scoorde in de maand november vijf keer voor zijn club Napoli: een hattrick in de competitie tegen Empoli en twee goals in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado. Daardoor zit hij nu aan honderd goals voor Napoli, is hij Europees topschutter voor Napoli en heeft hij als eerste Belg tien keer kunnen scoren in de Champions League.