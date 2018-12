Undercoverbeelden tonen gruwel in Nederlandse varkensfokkerijen: “Ik zag een ontveld, nog levend biggetje”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft schokkende beelden naar buiten gebracht van dierenmishandelingen bij twee varkensfokkerijen in Nederland, in het Gelderse Lunteren en Nuenen in Noord-Brabant. Een verborgen camera legde vast hoe biggen in kratten worden gegooid, krijsen als hun staart onverdoofd wordt afgesneden of zwaargewond tussen hun soortgenoten liggen.

De activist van de dierenrechtenorganisatie die in de fokkerijen infiltreerde, kreeg naar eigen zeggen geen speciale opleiding maar moest meteen het zware werk opknappen: “Oormerken, couperen, vaccineren, tanden slijpen, varkens insemineren en biggetjes ter wereld brengen. Het werd mij ter plekke voorgedaan, waarna ik het zelf moest doen.”

De schokkende beelden tonen biggetjes die aan hun lot worden overgelaten of worden mishandeld door de medewerkers. Er wordt tegen hun kop geschopt en de ontlasting wordt letterlijk uit de jonge dieren geknepen. Ze slijten hun dagen in krappe hokken, allemaal in het zicht van de volwassen dieren die machteloos moeten toezien vanuit de kraamkooien en “zich zelfs niet kunnen omkeren, laat staan te hulp komen”.

Veel mis bij varkensfokkerijen

Volgens Animal Rights zijn het couperen van de staart en het slijpen van de tanden standaardpraktijken die als routine bij de wet verboden zijn. “De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen”, zegt Erwin Vermeulen van de organisatie. Volgens hem zijn de gruwelbeelden geen uitzondering. “We hebben nog wel meer beelden bij andere fokkerijen. Dit is de manier waarop varkens gehouden worden in Nederland.”

Uit eerdere inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek al dat er veel mis is bij varkensfokkerijen. Bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de landelijke LTO-vakgroep Varkenshouderij was vrijdagochtend nog niemand bereikbaar voor commentaar.

Bekijk hier de volledige undercoverreportage van Animal Rights:

Video: Animal Rights

