Zo beschermen agenten zichzelf tijdens veldslag met ‘gele hesjes’

Duizend agenten staan klaar voor de betoging van de ‘gele hesjes’ zaterdag in Brussel. Ongeveer even veel als dat er manifestanten worden verwacht. Opdracht van de politie: een veldslag zoals vorige week verhinderen. Maar hoe zijn ze uitgerust om zich te beschermen tegen de regen van biljartballen, stenen en bengaals vuurwerk dat naar hen gemikt wordt?

Een groot politieleger zal het zaterdag in Brussel opnemen tegen de ‘gele hesjes’ die vuurwerk beloofd hebben.

“Een geluk. Er komen veel manifestanten uit Wallonië, maar de Fransen blijven wellicht weg. Omdat die zaterdag in Frankrijk betogen. Eerder hadden ze aangekondigd dat ze hun Belgische collega’s zouden komen helpen”, klinkt het bij de politie.

“Het probleem is dat we zelf niet weten wat we moeten verwachten omdat er geen enkele dialoog met die mensen mogelijk is”, zegt Ilse Van de keere van de Brusselse politie.

Twintig pelotons in gevechtskledij, 90 agenten in burger, 6 sproeiwagens, 36 paarden, hondenteams, een helikopter in de lucht, honderden Friese ruiters (ijzeren hekken met prikkeldraad) langs het parcours… Zelden worden zoveel middelen ingezet voor een betoging van maar 1.000 man. Maar na de betoging van vorige week, toen werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken, wil men niets meer aan het toeval overlaten.

Het interventieplan is klaar. Zaterdagochtend krijgt de politie een briefing alvorens ze hun posities zullen innemen. Gekleed als echte ‘robocops’. Dat wil zeggen in gevechtsuitrusting. Met wapenstok en schild. Maar zonder wapen. Of toch niet zichtbaar.

Blauw interventiepak: Voor dit soort van interventies dragen agenten een blauw interventiepak met op de rug in witte letters Politie en/of Police. Dat pak is tot op zekere hoogte waterdicht (sproeiwagen) en gemaakt in erg duurzaam materiaal. Dat is nodig want bij betogingen wordt er met van alles gegooid. Zelfs met ballonnen gevuld met verf.

Foto: Belga

Witte helm: De witte helmen met visier zijn speciaal gemaakt om de agenten te beschermen tegen een grote impact. Bij een vorige betoging van de ‘gele hesjes’ in Wallonië kreeg een agent een biljartbal tegen het hoofd. Zijn visier brak, maar hij raakte gelukkig zelf niet gewond. De helmen hebben een soort van flap aan de achterkant die de hals van de agenten beschermt.

Het vizier brak in twee. Gelukkig raakte de agent niet gewond. Foto: rr

Gasmasker: Normaal zou elke agent over een gasmasker moeten beschikken. Maar in de praktijk is dat niet zo. Het is iets waar de vakbonden al lang over klagen. Die gasmaskers dienen uiteraard om de agenten te beschermen tegen het traangas dat bij zulke betogingen vaak overvloedig wordt gespoten.

Schild: De schilden moeten agenten vooral beschermen tegen projectielen die worden gegooid.

Wapenstok: Tijdens normale interventies dragen agenten een wapenstok of uitschuifbare matrak. Bij betogingen wordt meestal gebruikt gemaakt van lange wapenstokken om betogers uit elkaar te jagen en om zichzelf te beschermen

Plastic handboeien: Betogers die worden opgepakt krijgen geen metalen handboeien om maar colsonbandjes. Dat zijn plastic bandjes die ook worden gebruikt om kabels bij elkaar te binden. Voor de politie zijn die speciaal gemaakt zodat ze eenvoudig en snel iemand kunnen boeien. Ze zijn ook breder en sterker dan gewone bandjes die je in een doe-het-zelfzaak koopt.

Traangas: Een busje traangas behoort tot de basisuitrusting van de politie-inspecteur. Voor betogingen zoals deze, wordt gebruikt gemaakt van grotere bussen om manifestanten terug te dringen wanneer die bijvoorbeeld een cordon willen doorbreken

Foto: Belga

Been- en schouderstukken: Been-, arm- en schouderbeschermers in kunststof doen de agenten er een beetje uitzien als ‘robocops’. Maar het is geen overbodige luxe wanneer ze bestookt worden met stenen of bekogeld met verkeersborden of zelfs biljartballen.

Handschoenen: De lederen handschoenen hebben beschermstukken op de knokkels, pols en vingers. Ze beschermen tegen scherpe voorwerpen en tegen grote hitte.

Kogelwerende vest: Agenten beslissen vaak zelf of ze een een kogelwerende of snijwerende vest dragen. Die beschermt hun romp extra maar hindert hen wel bij hun werk.

Wapen: Agenten dragen bij dit soort van betogingen vaak geen wapen aan hun gordel. Alleszins niet zichtbaar. Om te verhinderen dat manifestanten het in het tumult zouden afnemen