Directielid transportbedrijf Van Moer zwaargewond na ongeval met trein

Antwerpen - Bij een verkeersongeval in de Antwerpse haven is woensdagnacht een directielid van het bekende logistiek bedrijf Van Moer zeer ernstig gewond geraakt. Dennie Lockefeer, één van de sterkhouders van de firma, ligt in coma.

Dennie Lockefeer, die aan het hoofd staat van de eenheid Port & Intermodal Logistics, reed woensdagnacht na een vergadering over de Hazopweg in Kallo, zo meldt Gazet van Antwerpen. Hij reed er in op een traag rijdende goederentrein die net de bedrijfsterminal aan het Vrasenedok had verlaten. Hij zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.

Bij Van Moer is de verslagenheid groot. Al stromen er ook warme berichten van steun binnen. “Het is op zo’n moment dat je beseft hoe groot zijn netwerk is”, zegt bedrijfsleider Jo Van Moer. “Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten is Dennie erg geliefd. Hij is een zeer belangrijke en sterke figuur binnen de groep.”

Jo Van Moer staat permanent in contact met de familie van Dennie Lockefeer. “De laatste berichten zijn gematigd positief. Dennie heeft ernstige nek- en hoofdletsels. Gelukkig is zijn zenuwbaan niet beschadigd en is er allicht geen sprake van verlamming. Al zullen we pas zeker weten wat de gevolgen zijn wanneer hij wakker wordt. In tussentijd gaan onze gedachten uit naar Dennies echtgenote en zijn drie dochtertjes.”