Mee in één minuut: eerste succes voor gele hesjes, crosskampioen geveld door malaria en crisis blijft maar duren

De prijzen van benzine en diesel worden volgend jaar niet geïndexeerd . Dat is binnen de ministerraad overeengekomen. De prijs van brandstof is een van de strijdpunten van de zogenaamde gele hesjes. De gele hesjes hebben hun eerste slag zo thuisgehaald.

De enveloppe met daarin klachten, getuigenissen en verklaringen van vrouwen over Bart De Pauw blijft voorlopig verzegeld . Die enveloppe werd in november vorig jaar in beslag genomen bij de VRT. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) wil eerst alle betrokken horen in de zaak. De Pauw mag de enveloppe dus (nog) niet inkijken.

Mehdi Nemmouche, die beschuldigd wordt van de aanslag in het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014, zou in de vooravond van de aanslag in vermomming in het museum zijn geweest . Dat blijkt uit bewakingsbeelden. De aanslag op het museum eiste vier levens.

De regering is (nog steeds) niet gevallen. Vrijdag was er wel een nieuwe ministerraad. Tot dusver gebeurde dat niet, de regering die valt, al is een oplossing voor de crisis rond het VN-migratiepact ook absoluut nog niet in zicht. Een politieke patstelling. Maar hoe raken we daaruit? Welke scenario’s zijn mogelijk?

Stefan Everts (46) is met spoed opgenomen in het UZ van Leuven . Hij ligt er op de afdeling intensieve verzorging nadat eerder deze week malaria werd vastgesteld. De tienvoudige wereldkampioen motorcross liep de ziekte op nadat hij vorige maand had deelgenomen aan een race voor het goede doel in Congo.

Ons ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Belgen aan om dit weekend niet naar Parijs te gaan . Er worden zware problemen verwacht door een nieuwe manifestatie van de gele hesjes. Door de aangekondigde protesten van de gele hesjes komend weekend, neemt Parijs bovendien zelf drastische maatregelen die ook grote gevolgen hebben voor de toeristen. Musea worden gesloten en evenementen worden afgeblazen.

Er zijn vandaag opmerkelijke beelden opgedoken van enkele mensen, vermoedelijk transmigranten, die in gloednieuwe auto’s zijn gekropen op een vrachtwagen . De video is donderdag gemaakt met een dashcam ter hoogte van de snelwegparking in Jabbeke. Er zijn zeker drie verschillende mensen te zien in de wagens. Wellicht proberen ze op deze manier in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

De 20-jarige student die in kritieke toestand verkeerde nadat hij woensdag vissaus dronk op een uit de hand gelopen studentendoop, is vrijdag overleden . Het zoutgehalte in zijn lichaam raakte helemaal ontregeld door die vissaus. De studentendoop werd georganiseerd door een beruchte Antwerpse studentenclub uit Leuven.