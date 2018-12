Vaak op het randje, maar soms er zwaar over: als studentendopen compleet uit de hand lopen

Een 20-jarige student is overleden nadat hij tijdens een studentendoop visolie moest drinken. In Luik raakte enkele jaren geleden een meisje in coma nadat ze liters water had moeten drinken en vorige maand stierf daar zelfs een student na een doop met liters alcohol. Studentendopen hebben altijd iets ranzigs. Vaak op het randje, maar soms er ook los over.