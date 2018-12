Waarom is Romelu Lukaku toch zo verontwaardigd? En is dat terecht?

Een Afrikaan, zo voelt Romelu Lukaku zich nog te vaak wanneer hij in België opduikt. Wanneer het goed gaat, voelt de spits de fans rond zijn nek hangen. Wanneer hij een dip kent, leest hij plots in kranten hoe hij van nationaal symbool gedegradeerd wordt tot ‘die Congolese Belg’. Alleen: feitelijke bewijzen van dat laatste zijn er niet. En dat maakt er zijn strijd tegen kritiek, discriminatie of zelfs racisme er niet makkelijker op.