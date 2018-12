Luikenaar aangehouden voor brandende combi tijdens gele hesjesbetoging

Brussel - Relschoppers die van de betoging van de gele hesjes morgen in hartje Brussel misbruik willen maken om keet te schoppen, kunnen maar beter op hun tellen passen. Gisteren heeft een Brusselse onderzoeksrechter een 23-jarige Luikenaar, Frederic G., aangehouden en naar de gevangenis gestuurd omdat hij tijdens de vorige manifestatie van de hesjes in de hoofdstad een politiecombi in de fik had gestoken.

Slechts een goeie 400 gele hesjes hadden vorige week verzamelen geblazen om de Wetstraat in Brussel lam te leggen. En daar slaagden ze ook wonderwel in. De betoging leek lawaaierig en wat rommelig, maar in beginsel vooral vreedzaam te verlopen. Op de hoek van de Wetstraat en de kleine ring kwam het echter tot een eerste confrontatie tussen relschoppers en politie toen een combi van de hondenbrigade in brand werd gestoken. “Relschoppers waren aan het plunderen geslagen in een buurtwinkeltje. De politiemensen in de twee aanwezige combi’s lieten niet begaan en schoten de winkelier te hulp. Waarop enkele amokmakers ervan profiteerden om een van de combi’s op zijn kant te gooien en het tweede politievoertuig met Bengaals vuur in de fik te steken”, vertelden ooggetuigen ons.

Dankzij bewakingscamera’s kon de politie beelden recupereren waarop verscheidene deelnemers aan deze vernielingen herkenbaar waren. Negen onder hen konden geïdentificeerd worden en twee werden vrij snel opgepakt. Maar de hoofdverdachte van de brandstichting in de combi werd pas later geïdentificeerd dankzij een zorgvuldige screening van een hele resem profielen op sociale media. Daar vonden de speurders match met het profiel van Frederic G.. Niet alleen leek hij sprekend op de verdachte, hij pronkte er ook openlijk op dat hij tijdens de betoging “barbecuetje” op het getouw had gezet. Tijdens de huiszoeking vonden de speurders in de woning van Frederic bovendien een hele reeks bezwarend materiaal, die rechtstreeks aan de brandstichter konden gelinkt worden

Toch ontkende Frederic G. gisteren voor onderzoeksrechter Michel Claise in alle toonaarden dat hij verantwoordelijk was voor de brandende politiewagen. Hij gaf wel toe dat hij de politie stenen naar het hoofd geslingerd had, maar voegde er snel aan toe dat hij toen onder invloed van alcohol had gehandeld. De onderzoeksrechter vond zijn uitleg maar niks en stuurde Frederic prompt naar de cel wegens opzettelijke brandstichting van andermans eigendom en gewapende weerspannigheid.

Frederic G. s geen onbekende voor het gerecht. Hij stond op het punt onder elektronisch toezicht geplaatst te worden voor diefstal en drugshandel.

Volgens de speurders is Frederic G. duidelijk een van de relschoppers die zich onder de gele hesjes gemengd had om de boel te verzieken. Ook verscheidene andere verdachten waren met die bedoeling naar Brussel afgezakt, maar niet iedereen had al een strafblad. Het gerecht heeft intussen 14 personen geïdentificeerd die zich aan baldadigheden zouden bezondigd hebben. Frederic G. is de achtste persoon die hiervoor werd aangehouden, maar de eerste die ook echt in de cel belandt. Een minderjarige werd bij de jeugdrechter voorgeleid, drie volwassenen moeten zich op 4 januari voor de correctionele rechtbank verantwoorden, twee konden na verhoor door de politie terug naar huis en één persoon werd uitgenodigd voor een verhoor op een later tijdstip.

