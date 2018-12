Duitse christendemocraten kiezen voor Kramp-Karrenbauer als opvolger van Merkel als partijleider

De Duitse christendemocraten hebben Annegret Kramp-Karrenbauer verkozen tot nieuwe partijleider van CDU. Kramp-Karrenbauer volgt Angela Merkel op.

Op een partijeenbijeenkomst in Hamburg haalde Kramp-Karrenbauer het in een tweede stemronde van de vroegere fractieleider Friedrich Merz. Ze kreeg 517 van de 999 uitgebrachte stemmen terwijl ze er 500 nodig had.

In een eerste stemronde viel Gezondheidsminister Jens Spahn af als voorzitter van de CDU.

Merkel stond meer dan 18 jaar aan de top van de christendemocraten. Ze besliste in oktober zich niet langer kandidaat te stellen voor het CDU-voorzitterschap.

Wie is Annegret Kramp-Karrenbauer?

- Secretaris-generaal van de CDU

- Wordt gesteund door Merkel

Gemakshalve wordt ze wegens haar moeilijke naam ‘AKA’ genoemd. Ze is door Angela Merkel begin dit jaar uit Saarland gehaald, om partijsecretaris te worden. Ze wordt daarom steevast de erfgename van de huidige bondskanselier genoemd. AKA is al acht jaar lid van het landelijk bestuur van de CDU en heeft er dus nogal wat getrouwen. De moeder van drie groeide op in een katholiek gezin en blijft ook in haar ideologie haar geloof trouw. Zo is ze gekant tegen adoptie door holebi’s en verzette ze zich bijzonder fel tegen het homohuwelijk. De traditionele familie ziet ze als de hoeksteen van de samenleving. Afwijkingen mogelijk maken zet volgens haar de deur open naar andere varianten waaronder “meerdere partners en zelfs met dieren”.

Met die traditionele familiewaarden hoog in het vaandel scoort ze bij de rechterflank van de CDU-kiezers, ook zij die overgelopen zijn naar het extreemrechtse Alternative für ­Deutschland. Met de openlijke steun aan de vluchtelingenpolitiek van Merkel schrikt ze die dan weer af. Ondertussen ijvert ze wel voor het bannen van criminele vluchtelingen uit Duitsland. “Je kan de lijn van Merkel niet arbitrair doortrekken, maar je kan ze ook niet terugdraaien” is AKA’s motto. Met een keuze voor haar, kiezen de CDU’ers voor continuïteit met een wat conservatiever randje.