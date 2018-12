Belgische speurders hebben geen bewijzen gevonden van lek Huawei

Brussel - Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) heeft geen bewijzen gevonden van risico’s voor de cyberveiligheid bij Huawei in België. Dat heeft de Belgische tak van de Chinese leverancier van smartphones en netwerktechnologie gemeld, nadat ze contact had opgenomen met het centrum

De Tijd bracht vrijdag het nieuws dat in navolging van verschillende andere landen ook België het Chinese bedrijf onder de loep neemt. Huawei levert netwerkinfrastructuur aan onder meer Proximus en Orange, en is ook een partner van Base/Telenet. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben de laatste jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor spionage via technologie van Huawei, en adviseerden consumenten zelfs om geen Huawei-toestellen te kopen.

“Cyberveiligheid is een topprioriteit voor Huawei. Om in staat te zijn om betrouwbare en innovatieve oplossingen en producten aan onze klanten aan te bieden, hebben we robuuste veiligheidsproducten en processen in plaats, die zijn erkend door onze partners in België en wereldwijd”, aldus Huawei. “Cyberveiligheid is een onderwerp dat aangekaart dient te worden door de hele sector. Het uitpikken van een enkel bedrijf omwille van zijn origine brengt geen waarde voor het bouwen van robuuste en weerbare netwerken.”

Huawei laat nog weten een sterke voorstander te zijn van een open dialoog, en klaarstaat om informatie te verschaffen. “We blijven volledige transparantie naar onze Belgische stakeholders garanderen”, klinkt het.