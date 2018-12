Madrid wordt versterkte burcht: bijna 4.000 agenten (!) voor Superclasico

Bijna 4.000 politie- en private veiligheidsagenten worden opgetrommeld voor de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors van komende zondag in Madrid. Dat heeft de plaatselijke prefectuur vrijdag aangekondigd. Het duel tussen de twee Argentijnse grootmachten werd uitgesteld en verplaatst naar Spanje wegens hevige rellen.

Van de nationale politie zullen er meer dan 2.000 agenten aanwezig zijn rond het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid. Dat zijn er meer dan tijdens de Champions League-finale van 2010 in dit stadion, toen er 1.400 agenten van de nationale politie voor de veiligheid instonden. Vijf dagen na de aanslagen in Parijs in 2015 waren er 1.500 agenten voorzien voor de clasico Real Madrid-FC Barcelona.

Behalve de nationale politie staan er ook 1.700 private veiligheidsagenten paraat, opgetrommeld door stadioneigenaar Real Madrid. De lokale politie levert nog eens 150 agenten.

Het duel tussen River Plate en Boca Juniors wordt beschouwd als een risicowedstrijd. Tussen 200 en 300 “bijzonder gewelddadige” supporters van elk team zijn geïdentificeerd door de Spaanse en Argentijnse autoriteiten, aldus de prefect. Zij kunnen bij aankomst in Spanje teruggestuurd worden naar Argentinië. Dat was donderdag het geval bij een leider van een radicale supportersgroep van Boca.

Op 24 november zouden de twee topclubs uit Buenos Aires elkaar in het stadion van River Plate treffen voor de terugwedstrijd van de finale, maar wegens hevige rellen vond de match niet plaats. Die dag vielen fans van River Plate de spelersbus van Boca aan met stenen. Meerdere spelers raakten daarbij gewond. De wedstrijd werd uitgesteld, en uiteindelijk ook verplaatst naar een neutraal terrein. De heenmatch eindigde op 2-2.