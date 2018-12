Stadionomroeper moet fans van Beerschot Wilrijk sensibiliseren tegen racisme

Beerschot Wilrijk heeft vrijdag een bijzondere sanctie gekregen van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Ratten moeten hun supporters drie thuiswedstrijden via de stadionomroeper wijzen op de nefaste gevolgen van racistische uitlatingen en pyrotechnisch materiaal.

Beerschot Wilrijk moest zich voor de Geschillencommissie HB, die zetelde als eerste kamer, verantwoorden wegens racistische uitlatingen van enkele fans in het competitieduel tegen KVC Westerlo van 18 november. Zowel scheidsrechter Ken Vermeiren als Match Delegate Patrick Verlooy hadden daar notie van gemaakt in hun verslag. Advocaat en clubbestuurder Walter Damen betwistte de feiten niet, maar vond niet dat Beerschot Wilrijk schold trof.

Het Bondsparket had een boete van 2.000 euro gevorderd tegen de Antwerpse 1B-club, maar de Geschillencommissie HB had een alternatieve sanctie in gedachten. De disciplinaire kamer van de voetbalbond constateerde namelijk dat Beerschot Wilrijk al vaker werd bestraft voor het wangedrag van de supporters. “Blijkbaar hebben de opgelegde sancties tot nu toe niet het gewenste effect gehad. Het doel van de straffen is nochtans ontradend te zijn”, luidde het.

De stadionspeaker wordt daarom verplicht in de thuiswedstrijden tegen Lommel United (22 december), Westerlo (19 januari 2019) en KV Mechelen (25 januari 2019) een sensibiliserende boodschap te verspreiden. Daarin moet verwezen worden naar de kwalijke gevolgen van kwetsende gezangen alsook pyrotechnisch materiaal, maar ook naar de zware sancties die Beerschot Wilrijk en de overtreders daarvoor riskeren. De stadionomroeper moet de boodschap voor de start van de eerste en de tweede helft verkondigen. Als de Ratten verzaken de boodschap te verspreiden, wordt een boete van 2.000 euro opgelegd.