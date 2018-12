Deze dieven houden er een wel erg bijzondere specialisatie op na

Erpe-Mere / Haaltert -

De politie van Erpe-Mere/Lede pakte donderdagavond rond 22.30 uur twee dieven op in Sprinkel in Aaigem. Een alerte vrouw zag er in een veldweg in de buurt twee mannen in het donker een bad uit een weide meenemen om deze vervolgens op hun aanhangwagen te plaatsen. Dat vond ze verdacht, des te meer omdat het duo met gedimde lichten reed. Ze verwittigde de politie, die even later de daders kon inrekenen. “Onze mensen konden de twee metaaldieven op heterdaad betrappen”, zegt de politie. “Ze worden verdacht van de diefstal van enkele badkuipen in de buurt. Eerder deze week werden er bijvoorbeeld al drie badkuipen gestolen in Denderhoutem. Ons vermoeden is dat ze die verkochten als oud ijzer.”