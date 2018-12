Buurjongen blijft in de cel voor poging tot doodslag op inwoner van Eisden

Tongeren / Maasmechelen - De raadkamer in Tongeren heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 19-jarige man die verdacht wordt van een poging tot doodslag op een 45-jarige inwoner van Eisden-Tuinwijk (een deel van Maasmechelen). Vorige week vrijdag was hij samen met een 15-jarige kompaan de woning in de Koninginnelaan in Eisden-Tuinwijk binnengedrongen.

De bewoner en zijn 15-jarige zoon gingen de indringers te lijf, waarop de 19-jarige met een vuurwapen schoot. Een kogel kwam in de bovenarm van de bewoner terecht.

Vrijdagavond rond 23 uur drong het gemaskerde duo uit Maasmechelen de woning van een koppel binnen, dat een ijssalon uitbaat in Eisden-Dorp. Ze schopten een deur in om binnen te geraken. De zoon des huizes werd onder schot gehouden. Zijn vader liet zich niet onbetuigd en ging de indringers te lijf. Zijn zoon sprong hem bij. De oudste van de twee indringers loste minstens één schot, die de arm van de 45-jarige bewoner doorboorde. Een tweede schot kwam in een kast terecht. De jongste indringer werd overmeesterd en verloor even het bewustzijn door de klappen die hij incasseerde.

De tienerjongen en de veertiger werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand verkeerde in levensgevaar. De minderjarige uit Maasmechelen zit intussen in een gesloten jeugdinstelling.

Hetzelfde gezin was op 11 november ook al het slachtoffer van een inbraak. Toen hadden dieven het gemunt op de merkkleding van de zoon des huizes.