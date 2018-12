Na de moeilijkste week van zijn premierschap: is Michel nu een meester-strateeg of een stuntelende bangerik?

“Ik ben eerste minister en ik ga naar Marrakech.” Die, en andere verwarrende zinnen lieten zowel meerderheid als oppositie donderdag verbijsterd achter. Tijdens de plenaire vergadering won premier Charles Michel (MR) toen geen prijs voor duidelijkheid. Maar vandaag is hij wél nog premier, zelfs na dagen van chaos, wisselmeerderheden en harde woorden. Is Michel door het oog van de naald gekropen of is het allemaal het gevolg van een uitgekiend strijdplan? Na de meest bewogen politieke week van zijn premierschap maken waarnemers de balans op.