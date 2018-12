N-VA blijft de grootste in nieuwe peiling

Brussel - N-VA blijft de grootste partij in een nieuwe Grote Peiling van VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws, RTL en Le Soir. De peiling werd wel afgenomen voor de huidige regeringscrisis uitbrak.

Als we nu zondag naar de stembus zouden trekken, blijft N-VA met 28 procent de grootste partij. De Vlaams-nationalisten gaan er dan meer dan vier procent op achteruit in vergelijking met de verkiezingen van 2014, maar noteren wel een lichte verbetering ten opzichte van een peiling in oktober, toen ze wegzakten tot 25 procent.

Haasje-over

CD&V gaat er dan weer op achteruit in de nieuwe peiling. De partij komt uit op 14,6 procent, in oktober was dan nog meer dan 17 procent. Bij de andere partijen zien we geen grote verschuivingen. Open Vld gaat er licht op vooruit tot 13,4 procent, sp.a (12,3 procent) speelt haasje-over met Groen, dat 12,2 procent van de stemmen zou halen en daarmee licht achteruit gaat. Vlaams Belang volgt met 11,7 procent, PVDA haalt met 6,2 procent de kiesdrempel.

De peiling is afgenomen van 27 november van 3 december en dateert dus van voor de huidige regeringscrisis. De impact van de huidige impasse, is dus niet te zien.