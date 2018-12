Makelaar mengt zich in geruchten over José Mourinho: “Hij is heel gelukkig bij Manchester United”

De Portugees Jorge Mendes, de makelaar van topcoach José Mourinho, heeft vrijdag uitdrukkelijk bevestigd dat zijn landgenoot “erg gelukkig” is bij Manchester United.

“Er zijn geruchten omtrent het vertrek van Mourinho uit Manchester”, begon Mendes in een officiële verklaring. “Maar daar is niets van aan. José is zeer gelukkig bij de club en de club is heel gelukkig met hem. Hij heeft een langdurig contract en is vastberaden zijn project verder te zetten.”

De verklaring van Mendes komt er na een stroom van geruchten dat Mourinho Manchester United zou (moeten) verlaten. De 55-jarige Portugees tekende in januari nog maar een nieuw contract tot medio 2020 (met een optie op nog een extra seizoen), maar werd door de tegenvallende resultaten in diverse media gelinkt aan een ontslag. De Argentijn Mauricio Pochettino, huidig T1 van Tottenham, wordt geciteerd als zijn mogelijke opvolger. Mourinho zelf wordt in bepaalde media dan weer gekoppeld aan een terugkeer bij Real Madrid, de club waar hij tussen 2010 en 2013 al hoofdtrainer was. Ook de stormachtige relatie tussen Mourinho en sterspeler Paul Pogba wordt veelvuldig opgerakeld.

Manchester United kent een moeilijk seizoen en staat momenteel pas achtste in de Premier League, op 18 punten van leider en stadsrivaal Manchester City. De Mancunians kennen na vijftien speeldagen zowaar zelfs een negatief doelsaldo (-1). De plaatsing voor de achtste finales van de Champions League is het enige lichtpunt. De laatste landstitel van Manchester United dateert intussen van het seizoen 2012-2013.