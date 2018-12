Hotelpersoneel brengt ‘schokkend eerbetoon’ aan overleden tiener met pop gevuld met handdoeken: “Verliet trillend en zwetend de kamer”

Personeel van een Jamaicaans resort heeft de bal helemaal mis geslagen toen ze een eerbetoon wilde brengen aan een overleden twintiger. De familie van de twintiger reageert geschokt.

Faye en Andrew Stephens verloren hun zoon Alex. Karen Baker, een vriendin van het koppel en meter van Alex, had met werknemers van het Royalton Jamaica Resort waar Alex en Faye zouden verblijven, geregeld dat ze de kamer wat zouden inkleden naar aanleiding van de verjaardag van Alex. Het koppel heeft namelijk sinds het overlijden van hun zoon in 2014 de traditie om zijn verjaardag toch nog steeds te vieren.

Bedoeling was dat de kamer zou versierd worden met ballonnen en cake. Hoewel er wel degelijk ballonnen en cake aanwezig waren in de kamer, heeft het personeel niet helemaal gedaan wat werd gevraagd. Ze deden er nog een schepje bovenop...

Karen Baker zegt dat ze ‘zwetend en bibberend’ de kamer weer verliet nadat ze zag dat er een pop die Alex moest voorstellen werd nagemaakt en werd achtergelaten op het bed. De pop had kleren aan, tranen op het gezicht en een blikje bier in de handen. Daarnaast maakten bloemenblaadjes de tekst: “Gelukkige verjaardag! We missen jou Alex”.

Handdoeken in kledij

Karen kon de pop snel verwijderen voor Faye en Andrew de kamer binnenkwamen. “Het personeel had kledij van mijn vrienden genomen en die gevuld met handdoeken, zodat het op een lichaam zou lijken”, zegt Karen. “Ik was absoluut geschokt. Ik trilde helemaal. Ik wilde niet dat mijn vrienden dit zagen. Ik heb zoiets echt nog nooit gezien. Ik kan niet geloven dat iemand op het idee kwam om dát te doen.”

De reis en het hotel van Faye en Andrew Stephens werd geboekt via reisorganisator TUI UK. Die bieden intussen hun excuses aan. “We volgen het hotel verder op. We geloven dat dit een misverstand was, en dat het niet de bedoeling was om iemand overstuur te maken.”

Compensatie

De familie krijgt een volledige terugbetaling van het verblijf nadat de zaak ook op de Britse zender BBC Three aan bod kwam.