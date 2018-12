Duitse analisten alweer vol lof over Axel Witsel: “Cruciaal voor succes van Dortmund door vier sterke punten”

Pulling the strings at @BlackYellow @axelwitsel28 GAT Analysis pic.twitter.com/zSAdgt5hK9

In Duitsland geraken ze maar niet uitgepraat over nieuwkomer Axel Witsel als drijvende kracht van competitieleider Borussia Dortmund. Daarbij worden zijn vier sterkste punten uitgelicht in een indrukwekkende analyse.

1) Zijn duelkracht

Dortmund maakte tot nu toe de meeste goals in de Bundesliga door hun sterke aanval, maar de rol van Witsel als controlerende middenvelder is daarbij cruciaal, klink het. “Hij is de man die de aanvallen van de tegenstanders onderbreekt. En dat doet hij door amper fouten te maken: in 13 wedstrijden werden slechts 9 overtredingen tegen hem gefloten, uitzonderlijk voor een verdedigende middenvelder. Bovendien wint hij 60% van zijn duels.”

2) Zijn positiespel

Onder meer in zijn eerste topper tegen Bayern München demonstreerde Witsel zijn onmisbare waarde door zijn positiespel. “Wanneer er achter hem ruimte ontstaat, neemt hij de vrijgekomen plaats in de verdediging meteen in. Zijn inzicht om te staan waar het nodig is, is verbazingwekkend. Zijn belang wordt nog des te duidelijker wanneer Witsel er eens niét bij is...”

3) Zijn passen

94,4% van zijn passes komen ook aan. “Geen enkele middenvelder doet beter in de Bundesliga. Als controlerende factor schuwt hij de risico’s nochtans niet.”

4) Zijn aanvallend instinct

Maar naast zijn verdedigende capaciteiten, is Witsel ook de belangrijkste man in de opbouw . “Door zijn pressing naar voren zet hij counters op en doordat hij steeds een stap vooruit denkt, weet hij al welke pass hij kan geven wanneer hij de bal verovert. Hij duikt in de ruimte en biedt rugdekking, maar van zodra de bal veroverd is denkt hij alleen maar aan aanvallen.”

Conclusie?

En de lof stopt niet, de conclusie luidt: “Axel Witsel is moeilijk van de bal te zetten, heeft een ongelofelijk positiespel in verdedigend opzicht en zijn aanvallende passen zijn cruciaal voor het succes van Dortmund.”

Borussia trekt zaterdag naar Gelsenkirchen voor de Derby van het Ruhrgebied tegen Schalke 04. En ook dan zal Witsel met argusogen worden gevolgd.