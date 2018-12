Wat mag wél tijdens een studentendoop? “Dierlijke uitwerpselen alleen op privéterrein, slachtafval als het dagvers is”

Na het tragische ongeval met een 20-jarige student die overleed na een uit de hand gelopen studentendoop, zegt de KU Leuven zwaar geschokt te zijn. De universiteit beklemtoont dat de club weigerde het doopcharter te ondertekenen. Maar wat staat er precies in dat charter? Wat mag wél en wat mag niet?

De KU Leuven keurt het gedrag van studentenclub Reuzegom – die geen enkele offi­ciële band onderhoudt met de universiteit – ten zeerste af. “We zullen de studenten die de doop organiseerden, ter verantwoording roepen”, zegt vicerector studentenbeleid Chantal Van Audenhove. “We leven sterk mee met de familie en vrienden van het slachtoffer.”

Archiefbeeld Foto: WDK

De universiteit beklemtoont ook dat ze vorig academiejaar een charter opstelde om haar studenten bewust te maken van de verantwoordelijkheden die ze hebben bij het organiseren van activiteiten. “Maar verschillende clubs weigerden het doopcharter te ondertekenen, waaronder Reuzegom”, aldus de KU Leuven.

Het ‘charter ten aanzien van studentenverenigingen’ dat de KU Leuven opstelde, bevat naast algemene afspraken zoals het te allen tijde bij zich hebben van een identiteitskaart ook enkele specifieke bepalingen over het gebruik van alcohol en typische doopactiviteiten.

Alcohol

Hoeveel mag een schacht tijdens doopopdrachten achteroverslaan? Anderhalve liter vloeistof, zo blijkt. Dat geldt voor bier, maar net zo goed voor water vanwege het gevaar voor waterintoxicatie. Leden moeten ook altijd het recht hebben om alcoholische dranken te weigeren en eventueel in te ruilen voor een niet-alcoholische.

“Een opdracht of activiteit kan er nooit op gericht zijn een lid dronken te voeren”, klinkt het ook. Als een lid toch dronken zou zijn waardoor hij een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, dan dient de vereniging de persoon onmiddellijk te verwijderen uit het (doop)gebeuren “en te voorzien in een beveiliging zolang dit nodig is”.

Alle leden moeten ook de openbare orde en zeden respecteren. “De verplichting zich geheel of gedeeltelijk naakt te vertonen is nooit een dwingende voorwaarde tot het succesvol voltooien van een opdracht”, luidt het.

Foto: KU Leuven

Dagvers slachtafval

“Levende gewervelde dieren” mogen niet gebruikt worden tijdens activiteiten. “Slachtafval (met inbegrip van visafval), mest en GFT komen niet te pas aan de activiteiten om verwarring bij passanten te vermijden en de gezondheid van de deelnemers niet in gevaar te brengen.” Maar er is een achterpoortje: mits uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een privéterrein kan het daar wél.

Wegens gevaar op chemische processen wordt het gebruik van slachtafval, mest en GFT in het charter absoluut afgeraden. “Bloed is bovendien een ideale voedingsbodem voor ziektes”, staat er. “Als het toch gebruikt wordt, dient het gehanteerde materiaal ‘dagvers’ te zijn. De verantwoordelijke voorziet daarvan een bewijs.”

Foto: KU Leuven

Nepbloed

Op de openbare weg zijn maskers en vermommingen vanzelfsprekend niet toegelaten. Dat staat ook in het politiereglement. Verder mogen tijdens de studentenactiviteiten geen producten of voorwerpen gebruikt worden die bij passanten “verwarring of onrust kunnen doen ontstaan”. Zo is nepbloed verboden, net als nepwapens en valse uniformen.