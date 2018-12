Dertiger belandt met wagen in gracht: man sterft in ziekenhuis

Lommel - Bij een zwaar verkeersongeval met twee voertuigen in Lommel is vrijdagavond een 39-jarige man uit Overpelt om het leven gekomen. Het verkeersongeval gebeurde kort voor 18 uur op de Ringlaan (N71) in Lommel, op het stuk tussen de kruispunten van de Hoeverdijk en van de Luikersteenweg en Napoleonweg.

Een eerste wagen belandde in de gracht, waar het tegen een hindernis botste en terug op de rijbaan belandde. Hierin zat de 39-jarige man gekneld. De brandweer haalde de man uit het wrak, waarna hij de eerste zorgen kreeg toegediend. Het slachtoffer uit Overpelt werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar bezweek hij in de loop van vrijdagavond aan de opgelopen verwondingen.

In het andere voertuig dat moest uitwijken liep de bestuurder lichte kwetsuren op. De aanrijding veroorzaakte de nodige verkeershinder.