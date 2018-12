Betekent uitspraak Europa goed nieuws voor de Arco-spaarder?

De Europese Commissie ging haar boekje te buiten bij Arco, ­oordeelt het Europees Gerecht. Het eerder door Europa aan ons land opgelegde verbod om de gedupeerde ­coöperanten te ­­ver­goeden werd door de rechters ongedaan gemaakt. Of die uitspraak ook goed nieuws is voor de Arco-coöperanten, is nog niet zeker.