Vakbondsfront activeert stakingsaanzegging bij politie voor 13 en 14 december

Brussel -

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, ACOD en NSPV heeft de ingediende stakingsaanzegging geactiveerd. “Elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december volgens de gekende modaliteiten. Over de actie zal nog gecommuniceerd worden”, zo kondigen drie van de vier politievakbonden vrijdagavond aan in een gezamenlijk persbericht.