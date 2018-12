Vlaming produceert minder huishoudafval, maar recycleren moet beter

De boodschap dat we minder afval moeten produ­ceren, lijkt definitief door­gedrongen. Vorig jaar daalde de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per Vlaming met 19 kg, zo blijkt uit de officiële jaarcijfers van OVAM. Ook het ­gewicht van de witte restafvalzak is opnieuw ­gedaald, al zitten er in de doorsnee zak nog te veel zaken die eigenlijk te recycleren zijn.

De berichten over plastic verpakkingen die het milieu vervuilen, maar ook de inspanningen van bedrijven om minder verpakkings­materiaal te gebruiken: ze lijken vruchten af te ­werpen. Vorig jaar daalde de afvalberg per Vlaming tot 469 kg, of 19 kg minder dan vorig jaar, en 51 kg minder dan in 2013. Dat jaar werd per Vlaming in totaal nog meer dan 520 kg huishoudelijk afval ingezameld.

Ons restafval, het afval dat niet selectief wordt op­gehaald, daalde vorig jaar eveneens, naar 145 kg per Vlaming, een daling van bijna 5 kg in vergelijking met het jaar voordien.

De experts van OVAM schrijven de aanhoudende daling deels toe aan de ­minirecyclageparken die overal opduiken, waardoor meer mensen aan het ­recycleren slaan en ze minder afval achteloos in de witte zak droppen.

Toch moet het mogelijk zijn het aantal kilo’s rest­afval nog sterker te beperken. Over een heel jaar verdwijnt per Vlaming 110 kg in de witte restafvalzakken. Maar onderzoek van OVAM wijst uit dat veel zaken er niet in thuishoren, wegens perfect te recycleren.

Wanneer we ons afval volgens het boekje zouden sorteren, zou 49 kg minder restafval worden geproduceerd. Het gaat dan om behoorlijk wat papier- en kartonafval, nog te veel kunststoffen en ook nog een forse hoeveelheid organisch-biologisch afval, waarvan het merendeel perfect composteerbaar is.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) toont zich tevreden met de cijfers, maar waarschuwt dat “we er nog niet zijn”. Ze verwacht nog betere recyclagecijfers door de uitbreiding van de pmd-zak vanaf volgend jaar. “We moeten bovendien nog meer bedrijven overtuigen om volledig recycleerbare producten te ontwerpen.”