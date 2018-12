Hoe een moordenaar pas na 37 jaar werd ontmaskerd door een podcast

Liep ze weg om toe te treden tot een sekte? Of werd Lynette Simms (32) vermoord door haar man om plaats te maken voor zijn 16-jarige vriendinnetje? De bijna 37 jaar oude verdwijning in Australië leek onoplosbaar, maar door een podcast kwam het onderzoek nu in een stroomversnelling. De audioreeks over de zaak hield maandenlang miljoenen mensen in de ban, en leverde ook nieuwe getuigen op. Meer nog: deze week werd de echtgenoot van Lynette in de boeien geslagen op verdenking van moord.