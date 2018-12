“Stop met oude koeien uit de sloot te halen”

Oude koeien uit de sloot halen of twee vliegen in één klap slaan: dierenrechtenorganisatie ­PETA ziet deze zegswijzen liever verdwijnen omdat ze “dieronvriendelijk” zouden zijn. “Ze normaliseren dierenmishandeling, waarom zouden we dan niet ophouden met dergelijke uitdrukkingen te gebruiken”, klinkt het. “Taal is altijd in ontwikkeling, dus zijn we er zeker van dat dit soort gezegden zal verdwijnen. Ze zijn verouderd en horen niet thuis in onze moderne samen­leving, waarin we erkennen dat ­dieren wezens met gevoel zijn.”