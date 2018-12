Twee weken geleden nog verjaardag gevierd, nu ernstig ziek op intensieve, geveld tijdens race voor goede doel

Tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts (46) ligt op intensieve. Een malariamug kreeg The Legend te pakken toen hij in Congo was om te ­racen voor het goede doel. Op advies van Belgen ter plekke had hij geen preventieve medicatie genomen. Everts was al twee weken terug in België toen hij met spoed naar het ziekenhuis moest.