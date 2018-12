Club Brugge zwaar aangeslagen na nederlaag: “Niet om aan te zien, een schande”

De 2-1-nederlaag in Beveren kwam hard aan bij Club Brugge. Vooral de manier waarop zat diep.

Stefano Denswil was niet blij met de manier waarop Club Brugge de boot was ingegaan. “Dit was niet om aan te zien. We moeten dit goed analyseren, want dit kan niet. Je kan eens een wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier. We waren nochtans goed begonnen. We kregen aardig wat kansen in de eerste helft. Maar na de rust liepen we achter de feiten aan. We gaven het thuispubliek en de thuisploeg hoop. En ja, die 2-1, dat was een klotegoal.”

Vormer: “Een schande”

Ruud Vormer kon niet tevreden zijn met zijn tweede doelpunt van het seizoen. “Dat hij mooi was? Dank u, maar daar heb ik nu weinig aan. Ik sta hier echt te balen. Het is een schande dat we verliezen tegen de laatste in het klassement. Volgens mij hadden ze dit seizoen nog niet gewonnen in eigen huis en dan uitgerekend tegen ons wel. Dit is knullig en het zou niet mogen op ons niveau. Maar het gebeurt wel vaker met ons, dat het niet goed loopt tegen de laatste. De reden? We liepen te veel achteruit. Als we hoog druk hadden blijven zetten in de tweede helft, was dit niet gebeurd.”

Leko: “Pijnlijk”

Ook Ivan Leko was duidelijk aangeslagen: “Het is pijnlijk om zo te verliezen”, zuchtte de coach. “In heel de wedstrijd heeft onze doelman geen enkele redding moeten uitvoeren... Wij creëerden weinig maar gaven ook weinig weg, een typische 0-0. Toen we op 0-1 kwamen was dat het perfecte scenario. Als Wesley dan die kans benut, is de wedstrijd waarschijnlijk gespeeld. Maar dan slikten we twee doelpunten.. Pijnlijk, moeilijk om daar meer over te zeggen. Een schande.”