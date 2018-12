KRC Genk blundert met ‘nieuwe Kevin De Bruyne’

RC Genk dreigt in de problemen te komen met zijn nieuwste aanwinst, de vijftienjarige Fin Marius Könkkölä. Die tekende deze week een contract, maar werkte afgelopen jaar al oefenwedstrijden en een toernooi af in Genk-shirt. Dat is een inbreuk op de reglementen voor minder­jarigen.

De linksvoetige Marius Könkkölä tekende dinsdag zijn eerste contract bij RC Genk. Hij zal wel pas in januari 2020 verhuizen naar Limburg om zo de FIFA-reglementen na te leven. En die zijn: pas vanaf hun zestiende mogen voetballers zich bij een buitenlandse club aansluiten, maar ze mogen wel al vanaf hun vijftiende een contract tekenen.

Het probleem is dat Könkköla, een lookalike van Kevin De Bruyne, niet alleen meetrainde bij de Genkse jeugd, maar er ook een aantal oefenmatchen afwerkte en meespeelde in de Kevin De Bruyne Cup, een jeugdtoernooi voor -16-jarigen. Daarvan zijn trouwens foto’s terug te vinden op de Instagram-account van Könkkölä en op de website van Genk gewijd aan de jeugdploegen.

Algemeen directeur Erik Gerits liet nochtans optekenen dat “deze overgang juridisch bij een hele reeks instanties was afgecheckt”. Maar blijkbaar werden een aantal reglementen van de Belgische Voetbalbond over het hoofd gezien. De KBVB laat er geen twijfel over bestaan: “Een minderjarige buitenlandse speler, die nog niet geregistreerd is voor een Belgische club, is niet speelgerechtigd voor deelname, noch aan officiële wedstrijden, noch aan vriendschappelijke wedstrijden – en dus ook toernooien – voor welk elftal ook van de desbetreffende Belgische club.”

Genk is hier dus in de fout gegaan. FIFA heeft de afgelopen jaren streng opgetreden tegen dit soort inbreuken, om kinderhandel tegen te gaan. Clubs kunnen bestraft worden met boetes of transferverboden. Dat overkwam eerder onder meer Barcelona en Real Madrid. Toen ging het wel over meerdere spelers.

Genk ontkende gisteravond dat er een probleem is via deze reactie: “Marius heeft via enkele trainingen mogen ervaren hoe de club omgaat met jeugdspelers. In die korte en eenmalige periode, heeft Marius geen officiële wedstrijd gespeeld als formeel lid van onze club. ”