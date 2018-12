William Owusu, de spits die voor amper 2.000 euro bij Antwerp in eerste klasse speelde

Jonathan Bolingi is geschorst, Amara Baby geblesseerd en dus is het dit weekend wellicht nog eens aan William Owusu (29) om aan te treden bij Antwerp. De Ghanese topschutter heeft al anderhalve maand niet meer in de basis gestaan. En dat ligt volgens hem aan zijn contractsituatie. “Misschien willen ze liever jongens met een lang contract laten spelen.”