Marc Brys grijs? Waarom de trainer van revelatie STVV wel degelijk een kleurrijke figuur is

STVV swingt dezer dagen, mogelijk zelfs richting Play-off 1. Maar de trainer, Marc Brys, die is zogezegd grijs. Omdat hij geen schreeuwer is, conflicten mijdt en nu eenmaal ooit dat imago aangemeten kreeg. Ook zijn haardos speelt allicht een rol. Daarom reden we deze week naar Grobbendonk, naar Huize Brys. Want wie zoekt, die vindt de speciale kantjes van de 56-jarige Antwerpenaar.