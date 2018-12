Exact 25 jaar geleden voltrok zich het grootste sportieve drama ooit voor Anderlecht: “De droevigste match uit onze geschiedenis”

Anderlecht kreeg de laatste vijftig jaar wel vaker een pak slaag in Europa. 6-1 op Real Madrid in 1984, 0-5 thuis tegen Bayern München in 2008. Maar diep in het collectieve geheugen blijft toch Werder Bremen-Anderlecht van 8 december 1993. Vandaag precies 25 jaar geleden werd paars-wit vernederd, zoals het nooit eerder had meegemaakt en nadien nooit meer zou meemaken. Van een 0-3-voorsprong aan de rust ging het op twintig minuten tijd naar een 5-3-nederlaag. Een reconstructie van de Hel van Weser.