CLUBNIEUWS. Preud’homme moet puzzelen bij Standard, Munaron in beeld bij Lokeren

Als mogelijke opvolger voor de verrassend opgestapte Erwin Lemmens denkt Lokeren aan Jacky Munaron. Voor dit weekend is het puzzelen voor Preud’homme bij Standard, ziet AA Gent twee spelers terugkeren, staan er nog enkele vraagtekens bij Genk en worden zowel bij Oostende als bij Zulte Waregem enkele spelers gepasseerd. Uw clubnieuws van de dag.

LOKEREN. Lemmens stapt op, Munaron in beeld

Verrassing bij Lokeren: keeperstrainer Erwin Lemmens (42) stapte gisteren plots op. “Als keeperstrainer moet je in teamverband kunnen werken met de rest van de technische staf”, reageert Lemmens, eveneens keeperstrainer bij de Rode Duivels. “We waren in een onwerkbare situatie terechtgekomen.” Lemmens voelde zich na het vertrek van Peter Maes minder betrokken binnen de staf. Bovendien klikte het al een tijdje niet meer tussen hem en assistent Arnar Vidarsson, die door de blessure van Sollied de veldtrainingen voor zijn rekening neemt. Een incident eerder deze week zou de druppel geweest zijn. Als mogelijke opvolger denkt Lokeren aan Jacky Munaron.

Trainer Trond Sollied kan vanavond opnieuw een beroep doen op Jakov Filipovic. De Kroatische verdediger is na een blessure opnieuw speelklaar en zit in de wedstrijd­selectie voor de verplaatsing naar Oostende. Al lijkt de kans klein dat Filipovic effectief in de basis zal starten. Amine Benchaib mag wellicht wel rekenen op een eerste basisplaats van het seizoen, waardoor Mehdi Terki naar de bank zou verdwijnen. (whb, kvu, blg)

STANDARD. Preud’homme moet puzzelen

Zonder Moussa Djenepo, Carcela en Mpoku is Standard vleugellam. Wellicht kiest Preud’homme ervoor om zijn ploeg grotendeels intact te houden en Emond op rechts te posteren. Een andere optie is dezelfde elf namen gieten in een systeem met drie centrumverdedigers.(bfa)

AA GENT. Asare en Plastun terug, Neto nog steeds out

Tegen Eupen kan Thorup geen beroep doen op Neto, die een individueel programma volgt. Plastun is dan weer wel fit nadat hij daags voor de partij tegen Lokeren uitviel met een liesblessure. Asare is eveneens beschikbaar, de Ghanees viel vorige dinsdag uit met een lichte heupblessure, maar wordt morgen gewoon aan de aftrap verwacht. Kvilitaia herstelt sneller dan verhoopt van de enkelbreuk die hij opliep bij het Georgische nationale elftal.(ssg)

KRC GENK. Vraagteken achter Dewaest en Uronen

Dewaest (enkel) en Jere Uronen (dij) trainden niet en zijn onzeker. Daarom selecteerde Clement 22 spelers. Het is nog afwachten of Malinovskyi en Ndongala, die woensdag 90 minuten speelden, in de basis starten. Fiolic, Piotrowski en Lucumi trainden met de groep, maar zijn nog niet wedstrijdfit.(mg)

ANTWERP. Haroun traint nog niet met de groep

Arslanagic (enkel) en Haroun (quadriceps) kwamen vrijdag niet naar buiten voor de groepssessie. Voor die laatste wordt het een race tegen de tijd. Teunckens ontbrak nadat hij donderdag met de beloften speelde.

Batubinsika en Yatabaré trainden wel met de groep. Een selectie komt voor Yatabaré wellicht nog te vroeg. Mbokani en Opare, die eerder deze week nog afhaakten, deden weer mee. Van Damme ging een kwartier voor het einde naar binnen. Baby (quadriceps), Govea (knie) en Seck (kuit) revalideren verder. (dige)

STVV. Bijna voltallig

Marc Brys kan, op Takahiro Sekine na, beschikken over al zijn manschappen. “Een dikke pluim voor onze physical coach”, zegt hij daarover. “Dat is niet evident in deze fase van de competitie.” Wij verwachten de ploeg van tegen Anderlecht.(rco)

KV OOSTENDE. Sakala en Banda gepasseerd

Voor de wedstrijd tegen Lokeren selecteerde Gert Verheyen 18 spelers. Opvallend: Sakala en Banda werden gepasseerd. Sakala startte vorige week nog op Zulte Waregem en speelde ook 120 minuten op Moeskroen, maar had schuld aan de tweede tegengoal. Ook Banda bekoopt zijn matige prestatie. Capon zit weer in de selectie nadat hij woensdag rust kreeg. Vanlerberghe, Ndenbe en Jonckheere zijn nog geblesseerd. De match op Eupen in de kwartfinale van de beker vindt plaats op 19 december om 20.30 uur.(jve)

ZULTE WAREGEM. Geen plaats voor Faik en Bjordal

Zulte Waregem is eindelijk verlost van al het blessureleed dat het de voorbije weken moest meemaken. Zo is nu ook Johan Bjordal weer beschikbaar. De centrale verdediger behoort weliswaar niet tot de selectie. Ook voor Hicham Faik is er geen plaats voorzien. De Nederlander moet dus vanuit de tribune toekijken. Voor het overige zal Dury normaliter voor zijn vaste basiself kiezen.(jcs)