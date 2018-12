Vader (50) slaat juf in het gezicht omdat ze zijn kind had gestraft

Antwerpen - In Antwerpen is een 50-jarige man aangehouden nadat hij donderdag de kleuterjuf van een van zijn kinderen had geslagen. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen vrijdag en wordt bevestigd door het Antwerps parket. De man zou kwaad zijn geweest omdat de juf zijn kind had gestraft.

Donderdagnamiddag kwam het tot een conflict tussen de vader en de 53-jarige juf in de stedelijke kleuterschool De Kameleon, aan het Kielpark in Antwerpen. De man zou een slag hebben uitgedeeld waardoor de vrouw verwondingen opliep in het gezicht.

Donderdagavond bood de man zich aan bij de politie. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden. Hij wordt verdacht van “zware opzettelijke slagen en verwondingen aan pedagogisch personeel”, zegt Lentle Jespers van het Antwerpse parket.