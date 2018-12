Twee doden bij zware crash in Deurne, vrouw (30) vecht voor haar leven

Deurne - Bij een zwaar verkeersongeval op de Ruggeveldlaan in Deurne zijn vrijdagnacht twee mensen om het leven gekomen. Een derde inzittende, een 30-jarige vrouw, vecht nog voor haar leven.

De drie personen zaten allemaal in dezelfde wagen, die vrijdagnacht omstreeks 1 uur op de Ruggeveldlaan richting de Herentalsebaan reed en ter hoogte van de brug van de E313 slipte. Het voertuig ging over de kop en knalde tegen de reling. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken, vermoedelijk ligt onaangepast rijgedrag aan de oorzaak van het ongeval.

De drie inzittenden zaten gekneld in de wagen en moesten door de brandweer bevrijd worden. De bestuurder, waarvan de identiteit nog niet bekend is, overleed echter ter plaatse, dat bevestigt de Antwerpse politie. De twee passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar ook een 29-jarige man overleed daar. Een 30-jarige vrouw verkeert nog in levensgevaar.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

