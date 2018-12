Zes doden na paniek door gebruik van traangas in Italiaanse discotheek

In een discotheek in de buurt van de Italiaanse havenstad Ancona, aan de Adriatische Zee, zijn zes personen zaterdagochtend om het leven gekomen, nadat daar paniek was uitgebroken.

Volgens berichten van Italiaanse media was traangas, dat gebruikt werd door een bezoeker van de zogenoemde ‘Lanterna Azzurra’, de oorzaak van de massale paniek in de druk bezochte discotheek in het plaatsje Madonnna del Piano. De hulpdiensten zeggen dat tientallen personen gewond raakten.

Volgens de politie zijn vijf van de zes dodelijke slachtoffers minderjarig. Er kwam ook één volwassen vrouw om het leven. Van de zowat honderd gewonden, zijn er een tiental zwaargewond. Enkelen van hen verkeren in levensgevaar, zo meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

Volgens getuigenissen in de Italiaanse media zou de paniek rond 1.00 uur zijn uitgebroken. Er bevonden zich op dat moment zowat duizend mensen in de discotheek om een een optreden bij te wonen van Sfera Ebbasta, een rapper die erg populair is bij Italiaanse jongeren.

Het parket is ter plaatse om de oorzaak van de ramp te onderzoeken.

