Gewezen Colombiaanse president Betancur overleden

De vroegere Colombiaanse president Belisario Betancur (1982-1986) is vrijdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat is meegedeeld door een woordvoerder van de Fondation Santa Fe de Bogota, het ziekenhuis waarin Betancur wegens nierproblemen was opgenomen.

De conservatief Betancur was het eerste Colombiaanse staatshoofd dat een dialoog opstartte met de linkse rebellenbewegingen in het land. Tegelijkertijd werd hij tijdens zijn bewind ook geconfronteerd met een toename van het geweld door drugskartels. Ook de dodelijkste aanval uit de geschiedenis van Colombia deed zich tijdens zijn ambtstermijn voor. Bij de bezetting van het justitiepaleis, in het centrum van Bogota, vielen bijna honderd doden en raakte elf mensen vermist.