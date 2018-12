Bus stort 60 meter naar beneden in India: minstens elf doden

Zeker elf mensen zijn zaterdag om het leven gekomen en veertien anderen gewond geraakt nadat in de Noord-Indiase deelstaat Jammu en Kashmir een bus van een steile rotswand naar beneden is gevallen. Volgens ooggetuigen zou de chauffeur te snel gereden hebben en de controle over het stuur verloren hebben. Ook de eerste resultaten van het onderzoek zouden in die richting wijzen, zegt een lokale politieoverste.