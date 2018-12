Chaos in Copa Libertadores: zondag finale in Madrid, maar Boca Juniors wil winnen voor de rechtbank

Boca Juniors zal naar het Internationaal Sporttribunaal TAS stappen om via de groene tafel de eindwinst van de Copa Libertadores te bemachtigen. Dat bevestigde Royco Ferrari, vicevoorzitter van de Argentijnse club, aan televisiezender Fox Sports. Zondag staat in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid de return van de finale tegen River Plate op de planning.

De heenwedstrijd in la Bombonera op 11 november eindigde op 2-2. Op 24 november moest normaal de return volgen, maar die werd uitgesteld omdat River-aanhangers onder meer de spelersbus van Boca bestookten. Omdat de onrust bleef aanslepen, besliste de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol om de wedstrijd te verplaatsen naar Madrid.

Boca liet eerder al blijken niet helemaal akkoord te gaan met de beslissing en wil nu naar het TAS stappen. “Ons juridisch departement werkt aan een dossier om in te dienen bij het TAS”, verklaarde Royco Ferrari vanuit de Spaanse hoofdstad. “We hebben eerder al gezegd dat als de beslissing van de Conmebol ons niet beviel, we naar het TAS zouden gaan.” Een andere, anonieme official van de club verklaarde ook dat het resultaat van de match die beslissing niet zou veranderen: of Boca nu wint of verliest in Madrid, het wil de zaak sowieso bij het TAS.

De twee rivalen uit Buenos Aires staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.