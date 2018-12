Chelsea hoopt op winst tegen Manchester City, maar de vorm van Eden Hazard geeft weinig hoop

Na zijn schitterende WK begon Eden Hazard het seizoen bij Chelsea in Rusland-modus: flitsend, snel én scorend. Dat leidde tot zeven goals in de eerste acht matchen van het seizoen. Intussen is het al van begin oktober geleden dat de Rode Duivel scoorde. En Chelsea lijkt niet zonder de flitsen van zijn ster te kunnen, want het haalde maar zeven op vijftien.