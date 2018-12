Egypte start onderzoek naar Deens koppel dat naakt poseert op Grote Piramide

In Egypte wordt een gerechtelijk onderzoek gestart naar een koppel uit Denemarken dat één van de piramiden van Gizeh heeft beklommen en op de top naakt zou hebben geposeerd. Het is niet duidelijk of de twee zich nog in Egypte bevinden.

De ongeveer drie minuten durende video die deze week op YouTube verspreid werd, deed in Egypte heel wat stof opwaaien. Te zien is hoe de twee de Grote Piramide beklimmen, wat verboden is. Helemaal op het einde van de video is op een stilstaand beeld te zien hoe de twee elkaar bovenop de piramide naakt omhelzen.

Minister van Oudheidkundige Zaken Khaled al-Anani bezorgde vrijdag een dossier over de zaak aan het gerecht, weet een Egyptische krant. Er zou eerst onderzocht worden of de video en het veelbesproken beeld wel echt zijn.

LEES OOK. Vlaams naaktmodel in Egyptische gevangenis: “Kijk niet, zei hij, maar ik kon niet anders”