Wie dit weekend niet absoluut in Parijs of Brussel moet zijn, blijft beter thuis. De Franse hoofdstad dreigt een slagveld te worden nu duizenden ‘gele hesjes’ voor de vierde zaterdag op rij op straat komen: 8.000 manschappen en een dozijn pantserwagens staan klaar om in te grijpen, al meer dan 350 mensen werden vanochtend opgepakt. Ook in Brussel worden betogingen verwacht: daar werden al 50 mensen opgepakt, zijn metrostations afgesloten en ondervinden buslijnen grote hinder.